فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون الأربعاء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الأربعاء، عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وعجلون لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج سيشمل في محافظة اربد مناطق : مخيم الشهيد عزمي المفتي - الحصن، وإسكان العاملين في جامعة اليرموك والتطوير الحضري واسكان الوكالة، وريف محمد ابو خيط وعمر ابو هلال وجميع مشتركي "1 و 3 فاز" ، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الحادية عشرة والنصف صباحاً .



وبينت الشركة أن الفصل سيمتد في منطقة عنجرة - عين البستان بمحافظة عجلون ، من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً ، فيما سيستمر في مناطق : مطاحن الزغول ومجاوريها، منشار مقطش و مجاوريه، وعنجرة - الحي الشرقي ، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً .



