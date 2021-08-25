فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد والمفرق غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي اربد والمفرق غداً الخميس، بهدف إجراء صيانة للشبكات وتحسين جودتها.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل في غربي اربد مناطق: كفريوبا / حي المركز الصحي و مجاوريه من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً، فيما سيكون الفصل في مناطق: تُقبل وأم الجدايل وطريق المزارع في تُقبل اتجاه بيت راس وتجمع المايلة وتجمع القطن، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.



وبينت الشركة أن الفصل سيقتصر بمحافظة المفرق على منطقتي الغدير الأبيض والغدير الأخضر، متوقعة أن يستمر الفصل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

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