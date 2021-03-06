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السبت، 06-03-2021 09:06 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

أعمدة كهرباء ضغط عال -(الغد)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة غداً الأحد ضمن محافظات إربد وجرش والمفرق، لغايات تحسين جودة الخدمات .

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن فصل التيار في محافظة إربد سيشمل مناطق: المغير - جنوب البلد، يُبلا - الشارع الرئيسي شمال المدرسة وجميع مشتركي ( 1 و 3 ) فاز .

وأضافت أن الوقت المتوقع للانقطاع سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وبيّنت الشركة أن الانقطاع سيشمل في محافظة جرش مناطق : ريمون - جنوب البلد بجانب المقبرة، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ، فيما سيشمل في محافظة المفرق مناطق :حي مستشفى المفرق الحكومي، بناية ثمين الفاخوري، البنك الوطني للمشروعات فرع المفرق، والبنك العربي الاسلامي.

وأشارت إلى أن الوقت المتوقع للانقطاع في محافظة المفرق سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً .

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