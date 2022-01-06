فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق محافظة الكرك اليوم الخميس، لأغراض الصيانة ، وذلك كما يلي :
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يفصل التيار من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا عن مناطق :
بلدة السلطاني \ آبار السلطاني \ مياه السلطاني الرئيسية \ بلدة الابيض \ مياه الأبيض \ كازية وادي الابيض \ مخلط فيصل الطراونة \ مخلط عيسى جراد الطراونة \ سكة حديد الأبيض .
يفصل التيار من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عن مناطق: بلدة السلطاني \ آبار السلطاني \ مياه السلطاني الرئيسية .
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