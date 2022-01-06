الخميس 06-01-2022
الوكيل الاخباري

إعلان نتائج امتحان الشامل - رابط

السير: خطة مرورية شاملة بالتزامن مع نتائج الشامل

انخفاض أسعار الذهب محليا

وفيات الخميس 6-1-2022

9 إصابات بتصادم حافلة وتريلا مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا

جمعية الفنادق تدعو إلى إعطاء لقاح كورونا لعائلات العاملين في القطاع

حوسبة أوقات وقوف المركبات مقابل أجرة في عمّان قريباً

النفط يهبط من ذروته منذ شهر

لماذا لا تخفف شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة في الأردن؟

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

الخميس، 06-01-2022 08:35 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

0L5A8806


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق محافظة الكرك اليوم الخميس، لأغراض الصيانة ، وذلك كما يلي :

اضافة اعلان


يفصل التيار من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا عن مناطق :
بلدة السلطاني \ آبار السلطاني \ مياه السلطاني الرئيسية \ بلدة الابيض \ مياه الأبيض \ كازية وادي الابيض \ مخلط فيصل الطراونة \ مخلط عيسى جراد الطراونة \ سكة حديد الأبيض .

يفصل التيار من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عن مناطق: بلدة السلطاني \ آبار السلطاني \ مياه السلطاني الرئيسية .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ج

إعلان نتائج امتحان الشامل - رابط

شرطة سير (3)

السير: خطة مرورية شاملة بالتزامن مع نتائج الشامل

1220212991439185236460

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

إعطاء القاح

جمعية الفنادق تدعو إلى إعطاء لقاح كورونا لعائلات العاملين في القطاع

وزارة الخارجية

تمديد موعد التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي لغاية 20 الحالي

معارض-السيارات-المستعملة-في-عمان-780x470

حوسبة أوقات وقوف المركبات مقابل أجرة في عمّان قريباً

أخبار متعلقة
0L5A0450

الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض

12202118124828186321822

ما هي المرتفعات التي ستتساقط عليها الثلوج؟ - أسماء

ظ

الأردنيون يحيون الذكرى الخامسة لأحداث قلعة الكرك ويستذكرون بطولات الشهداء - تفاصيل

460736-371188836

مباحثات فنية مع سوريا لتفعيل اتفاقية اليرموك الخاصة بحقوق الأردن المائية

اعطال الكهرباء

التعامل مع مئات الإنقطاعات الكهربائية خلال 24 ساعة في الأردن

122021819814181770023

الدوريات الخارجية: جميع طرق المملكة سالكة