فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء انها سوف تفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك يوم غدٍ الأحد.



وبينت الشركة، أن مدة الفصل سوف تستمر من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 4:00 عصراً.

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وأضافت أن المناطق المتأثرة من الفصل هي: جزء من الثنية السوق التجاري / جزء من زحوم / مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة / جزء من الحربية / شركة البيبسي/ شركة طبيش للمجمدات / معاصر الزيتون/ مسلخ البلدية / محطة محروقات جوبترول زحوم / منشار حجر الكساسبة / بئر البنا / مزرعة البنا / بئر مياه زحوم / مزرعة المدانات.



ونوهت إلى أن سبب الفصل هو صيانة قاطع شركة الكهرباء الوطنية + كهربة محطة جديدة + أعمال صيانة على الشبكة.







