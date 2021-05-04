الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 10:00 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها في فصل التيار الكهربائي غداً الأربعاء، عن مناطق محدودة في محافظة المفرق لإجراء الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوقت المتوقع للفصل المبرمج سيستمر من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً، ويشمل مناطق المفردات - الحي الشرقي غرب المركز الصحي، تجمع ريف محمود فهد - طريق الخالدية، مزرعة حمد الله خزام، الخالدية - حي ابو كف.


كما يشمل الفصل مناطق المعمرية - الحي الشمالي (الروابي)، طريق اربد بلعما، تحسين المعمرية، وتجمع محمد الصمادي قبل جسر المشاة.

 




 

 


 

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