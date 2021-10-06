فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة اربد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان الأربعاء، أن الفصل المبرمج للتيار سيشمل منطقتي شمال بلدة بشرى وغرب بلدة سال من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظهرا، وكذلك بلدات: سموع وزمال ودير السعنة / طريق الكورة، وكفر كيفيا وعنبة ودير يوسف الشمالي والحي الغربي من المزار، والتي يتوقع استمرار قطع التيار فيها من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً.



واضافت ان الفصل سيشمل مناطق: برقش وزوبيا / الحي الجنوبي وعرجان / مثلث جديتا، والتي سيستمر فيها الفصل من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، فيما يتوقع امتداد فترة فصل التيار عن منطقة الشلالة/ طريق الطرة بلواء الرمثا، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.

