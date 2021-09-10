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الجمعة، 10-09-2021 03:44 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

كهرباء 3


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق لواء دير علا في الاغوار الوسطى غداً السبت لغاية تركيب قواطع ضغط متوسط على الخط الرئيس المزود للمنطقة .

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وقالت الشركة في بلاغها لمتصرفية لواء دير علا، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً، و سيشمل مناطق: جزء من بلدة معدي وشركة الحق والصوالحة والطوال الجنوبي وأبو نعيم وتل المنطح والمحث والملاحة ومحطة تنقية تل المنطح ومركز اعاقات تل المنطح وسرية السعيدية ودير علا و مديريتي زراعة وحراج دير علا ومحطة البحوث الزراعية والدباب وصندوق الملك عبد الله الثاني والمصنع الهندي .

 

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