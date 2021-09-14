فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي اربد وعجلون، غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، ان فصل التيار الكهربائي سيشمل في لواء الكورة غربي محافظة اربد، (بلدة تُبنة / طريق زوبيا ، بلدة زوبيا / طريق تُبنة )، متوقعة استمرار الفصل من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً . وبينت ان الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة عجلون منطقة (المراجم / راسون أول البلد)، ويمتد من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً .

المصدر: بترا