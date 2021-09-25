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السبت، 25-09-2021 12:19 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

كهرباء


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال يوم غد الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن الفصل المبرمج سيشمل في محافظة المفرق مناطق "الخالدية / طريق مزارع حمودة قرب مزارع الحق من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية السادسة والنصف مساءً، فيما سيكون الفصل عن منطقة المعمرية / حي مسجد الرشادة ، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً".


وفي محافظة جرش، سيشمل القطع مناطق " الجبارات والحدادة و الزبلية وعمامة"، ومن المتوقع استمراره من الساعة الحادية عشرة صباحا ًولغاية الثالثة عصراً .


ويشمل في عجلون، مناطق " مثلث مجمع التموين في عبين و مجاوريه، ظهر السرة وعين جنا الشرقي، التجمعات على طريق عبين - سوف"، وسيكون قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً .


وبينت الشركة أن الفصل سيشمل مدينة الرمثا- شرق البلد بمحافظة اربد، سيمتد من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .

 

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