فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي اربد وعجلون غداً الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج سيشمل في اربد مناطق: الحي الشرقي واسكان الصيادلة وتجمع ريف عليا ومدرسة الثورة العربية ومجاوريها في حكما، والحي الشمالي من بُشرى ومدرسة بنات بشرى ومجاوريها، موضحة ان الفصل سيستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً. واضافت ان الفصل سيشمل في غرب اربد مناطق: كفر أسد والخراج وطريق الأغوار واسكان صما، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصرا.



وبينت الشركة، أن الفصل سيشمل في محافظة عجلون مناطق: المرجم / راسون أول البلد، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، اضافة الى منطقة جنوب عنجرة، متوقعة أن يمتد فيها الفصل المبرمج للتيار من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.