فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- اسماء

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي اربد والمفرق الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، ان فصل التيار الكهربائي سيشمل في منطقة ايدون جنوب اربد، حي قصر العوادين ومجاوريه، متوقعة استمرار الفصل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. كما سيشمل الفصل بلواء الرمثا مناطق تجمع الرمثا طريق حوارة والتجمعات المجاورة لمدينة الشاحنات، وتجمعات غرب مدخل الرمثا، ويستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.



وبينت الشركة ان الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة المفرق منطقة المعمرية طريق اربد بلعما مقابل جاروشة العمايرة، ويمتد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصرا.

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