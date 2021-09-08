الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية لـ الوكيل : المنشور المتداول مفبرك - صورة

الجيش السوري يدخل درعا

استقرار أسعار الذهب عالميا

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- اسماء

ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 8 أشهر

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

شاهد - حريق مركبة على طريق المطار أدى إلى وفاتين

البيئة تشكل لجنة فنية لتعديل حدود محمية ضانا

الأربعاء، 08-09-2021 11:33 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- اسماء

61387493c261e


الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي اربد والمفرق الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، ان فصل التيار الكهربائي سيشمل في منطقة ايدون جنوب اربد، حي قصر العوادين ومجاوريه، متوقعة استمرار الفصل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. كما سيشمل الفصل بلواء الرمثا مناطق تجمع الرمثا طريق حوارة والتجمعات المجاورة لمدينة الشاحنات، وتجمعات غرب مدخل الرمثا، ويستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وبينت الشركة ان الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة المفرق منطقة المعمرية طريق اربد بلعما مقابل جاروشة العمايرة، ويمتد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصرا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الداخلية

الخارجية لـ الوكيل : المنشور المتداول مفبرك - صورة

غرفة تجارة الأردن

ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 8 أشهر

ح

شاهد - حريق مركبة على طريق المطار أدى إلى وفاتين

FdCITaSO6nKbCLK4gEacbSmsVGJtctR1TEky7DKt

البيئة تشكل لجنة فنية لتعديل حدود محمية ضانا

تال

البدور يدعو الأردنيين إلى الإسراع بالتطعيم ويحذر من كورونا

1631087353895

بدء اجتماع وزراء الطاقة في الاردن ومصر وسوريا ولبنان

أخبار متعلقة
كهرباء 2

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

820212912567297214893

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

w

معهد مهني إناث إربد يعلن بدء التسجيل بتخصصات عدة

كهرباء 2

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد والمفرق غداً

f

استحداث قسم للتدريب في اتحاد جمعيات إربد الخيرية

6124d8315911e

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة غدا