فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان ،السبت، إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة اربد مناطق بلواء الكورة "أبو القين والأشرفية والرقة وكفر راكب والطنطور"، حيث من المتوقع أن يستمر قطع التيار فيها من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.



وسيشمل الفصل أيضاً مناطق "الصريح / الحي الشرقي، وحوارة / مدينة الشاحنات"، ليستمر من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً .



وأضافت أن الفصل سيشمل "منطقة الرمثا / شرق البلد - شارع العشرين"، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً . وبينت الشركة في بيانها، أن الفصل سيشمل بمحافظة عجلون مناطق "حلاوة والهاشمية ودير الصمادية وحلاوة - طريق الغور"، حيث يمتد من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.



و سيقتصر الفصل بمحافظة جرش على منطقة شرق وشمال الجبة، ويستمر من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الرابعة عصراً .