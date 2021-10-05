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الثلاثاء، 05-10-2021 10:40 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

كهرباء 3


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن "الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل في محافظة إربد مناطق: شارع الأمير حسن وشرق اشارة النسيم وشارع جنوب صالة فينيسيا سابقاً، والتي سيكون فيها قطع التيار من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً، فيما سيمتد الفصل عن أيدون / جنوب المستشفى وبداية طريق عجلون، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الخامسة مساءً ".


وأضافت أن "الفصل سيشمل في محافظة عجلون مناطق: عين جنا والتجمعات المجاورة لصالة عجلون الكبرى ومطاحن الزغول ومجاوريها ومنشار مقطش و مجاوريه، اضافة الى الحي الشرقي من عنجرة، ويتوقع امتداد فترة قطع التيار من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية السادسة مساءً".


وبينت الشركة أن الفصل سيقتصر في محافظة المفرق على المشتركين قرب المدرسة الصناعية، وسيستمر من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء.


 




 

 


 

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