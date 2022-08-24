الأربعاء 24-08-2022
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الأربعاء، 24-08-2022 10:14 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء البتراء - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء البتراء اليوم الأربعاء. 

وبينت الشركة، أن مدة الفصل سوف تستمر من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.

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وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: الشارع السياحي / حي الزرابة / حي الفلاحات / مبنى المتصرفية / المؤسسة المدنية / مبنى الدفاع المدني / اسكان بيضا / ام صيحون / المتحف السياحي / فنادق الشارع السياحي / محطات الرفع شركة مياه العقبة

ونوهت الشركة إلى أن سبب الفصل هو إزالة شبكة هوائية من أجل تركيب كوابل أرضية في منطقة الشارع السياحي.



 




 

 


 

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