فصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي اربد وجرش غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها في فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين، عن مناطق محدودة في محافظتي اربد وجرش لإجراء الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد ، إن فصل التيار المبرمج سيشمل في مدينة اربد، مناطق مركز حجاب لطب وزراعة الاسنان، شارعي عبد الكريم الخطيب والفل في حي الورود، بناية صبحي طاهات، بناية حسين طاهات، بناية آمنة ابو سالم، ابو حمه سنتر، ومطاعم الدومري ، من الساعة الخامسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.

ويشمل الفصل في بلدة سوم غرب اربد، مناطق مخبز الريف، مدرسة سوم الثانوية الشاملة للبنين، سوبر ماركت سيف، مركز صحي سوم الأولي، شاورما الشامي، وسوبر ماركت غنى، وشمال بلدة سوم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.



كما يشمل الفصل في بلدة حاتم شمال اربد، مناطق بلدية حاتم، مركز صحي حاتم الأولي، مدرسة حاتم الأساسية للبنين، مخبز عبد السلام، ملحمة التقوى، البان القدس، ومؤسسة راما الاستهلاكية، من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الثالثة عصراً. وفي لواء الكورة، سيشمل الفصل مناطق تبنه، تبنه - طريق زوبيا، خربة الرقة، خربة العيوانية، كفر الماء - شمال البلد قرب معصرة الشريدة، حي المركز الأمني - دير ابي سعيد، وحي الدفاع المدني - دير ابي سعيد، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً .



وبينت الشركة أن الفصل سيقتصر في محافظة جرش على مناطق محول طايل الزبون، طريق جبه، ومشتل فيصل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساء.