فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة شمال المملكة غداً - أسماء

الوكيل الاخباري - وجهت شركة مياه اليرموك رسالة الى المواطنين في محافظات جرش والمفرق ولوائي البادية الشمالية والرمثا جاء فيها " نقدم لكم الاعتذار نظرا لوجود فصل تيار كهربائي مبرمج لأغراض الصيانة وتحسين الخدمات عن عدد من ابار الكرودور وابار المنطقة الاقتصادية وابار السلطة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٠/١ الأمر الذي سيتسبب بتأثر عدد من المناطق في هذه المحافظات والالوية بالتزويد المائي .

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حيث ستتأثر مناطق (الزعتر ي البلد، الناصرية، قصبة المفرق، منشية بني حسن، سجن ام اللولو، المستشفى العسكري، المنطقة الاقتصادية، جامعة ال البيت)في محافظة المفرق وفي محافظة جرش ستتأثر مناطق ( ريمون، ساكب، طريق جرش عجلون، نحلة، دبة البير) .

وفي لواء البادية الشمالية ستتأثر مناطق (نايفة، الاشرفية) وفي لواء الرمثا ستتأثر مناطق (حي السير القديم، حي الجلمة والمتصرفية، شارع الوحدة) وسيتم استئناف التزويد المائي فور عودة التيار الكهربائي وانتهاء اعمال الصيانة الخاصة بشركة الكهرباء.



