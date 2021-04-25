فصل التيار الكهربائي في مناطق بالشمال الإثنين

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الإثنين، عن مناطق محدودة بمحافظات الشمال( إربد والمفرق وجرش ) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد ، إن فصل التيار المبرمج سيشمل في محافظة إربد مناطق : شمال مركز أمن إربد الغربي وجميع مشتركين 1 و 3 فاز، وذلك من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، إضافة إلى مناطق : شارع عامر بن الجراح، شارع الامام مالك، شارع جعفر الطيار، محطة مياه وادي حسان، مركز النور القرآني، المدرسة الشاملة ومجاوريها، من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الحادية عشر صباحاً . كما سيشمل الفصل منطقة مؤسسة جنين الصفا - وسط البلد، من الساعة السادسة صباحاً ولغاية العاشرة والنصف صباحاً ، فيما سيكون الفصل في مناطق : كازية النداف، تجمع ريف الصريح، وجميع المشتركين على شارع البترا لغاية دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .



وبينت الشركة أن الفصل سيشمل في محافظة المفرق منطقة المنارة ، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الثانية والنصف ظهراً ، فيما سيستمر في منطقتي : الكوم الاحمر ورسم حصان ، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً . وأشارت الشركة إلى أن مناطق الفصل المبرمج في محافظة جرش تشمل : مخيم غزة، عين جملا الحي الشرقي، عين الديك، وادي الحدادة، والكتة - طريق مخيم غزة ، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة والنصف ظهراً .