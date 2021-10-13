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الأربعاء، 13-10-2021 10:01 ص

فصل التيار الكهربائي في مناطق بالمملكة الخميس 14/ 10/ 2021 - اسماء

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي اربد والمفرق غداً الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل في محافظة اربد مناطق: ضاحية الحسين والمجاورين لمركز التدريب المهني في الضاحية والتجمعات الواقعة بين ضاحية الحسين وملعب زبدا، واسكان الأطباء ومجاوريه، مشيرة الى أن قطع التيار يتوقع استمراره من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً.


واضافت الشركة، أن الفصل سيشمل في محافظة المفرق مناطق: الزعتري ومنشية السلطة والزعتري/ حي الرابية، ويمتد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، فيما سيكون قطع التيار عن مناطق: الحميدية ورحبة ركاد ونايفة وغدير الناقة، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الرابعة عصرا.

 

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