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السبت، 05-03-2022 05:08 م

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق غدا الأحد؛ لعمل صيانة على الخط الرئيسي.

وأوضحت الشركة في إعلان نشرته عبر صفحتها على منصة "فيسبوك”، أن فصل الكهرباء سيكون على النحو التالي:
 
المدة : من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 3:00 ظهرا

المناطق المتأثرة: جزء من العارضة / جزء من غور كبد / مروان الحمود / أم حماد / المخابرات العامة/ فنوش / ميسرا / داميا / مثلث المصري / وادي فنوش / الأشغال العامة فنوش / مشاغل فنوش / مصنع نهر الأردن لمنتجات البولسترين / العارضة / مصنع الترافرتين / مبنى بلدية العارضة / السماد العضوي

سبب الفصل: عمل صيانة على الخط الرئيسي”.

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