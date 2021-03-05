فصل الكهرباء عن مناطق في إربد السبت

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نيتها فصل التيار الكهربائي غدا السبت، عن مناطق في محافظة إربد، لغاية الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه إن "المناطق المشمولة بالفصل هي: كفريوبا - حي الذهبية قرب مضافة البطاينة، إربد شارع عمان- شمال محطة شرق إربد، كفرعان - وسط البلد داخل سور البلدية، حبراص - جنوب البلد، وجميع مشتركين (1 و3 فاز) والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً".



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



