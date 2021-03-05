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الجمعة، 05-03-2021 02:19 م

لتحسين جودة الشبكات

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد السبت

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نيتها فصل التيار الكهربائي غدا  السبت، عن مناطق في محافظة إربد، لغاية الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه إن "المناطق المشمولة بالفصل هي: كفريوبا - حي الذهبية قرب مضافة البطاينة، إربد شارع عمان- شمال محطة شرق إربد، كفرعان - وسط البلد داخل سور البلدية، حبراص - جنوب البلد، وجميع مشتركين (1 و3 فاز) والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً".

 

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