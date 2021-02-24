فصل الكهرباء عن مناطق في إربد غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الخميس عن بعض المناطق بمحافظة اربد لغاية تحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، ان فصل التيار الكهربائي سيبدأ في مناطق حور - مثلث حور باتجاه فوعرا، حور - اول البلد، تُقبل - وسط البلد، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساء.



واشارت الى انه سيتم فصل التيار عن مناطق، ابان - وسط الجزيرة قرب حديقة الاشرفية، شارع نجيب سعد البطاينة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً، فيما سيكون الفصل بمناطق البارحة - منطقة ابان - غرب حديقة الاشرفية، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً.

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