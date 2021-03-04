فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي يوم غد الجمعة عن بعض المناطق في محافظات اقليم الشمال( اربد وعجلون وجرش والمفرق )، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، أن فصل التيار الكهربائي في محافظة اربد سيشمل المناطق التالية: رحابا ، صنعار، المرجم، الطالبية، برقش، زوبيا، مهرما، عرجان، جديتا، كفرعوان، صيرة زيد، كفرابيل، الخارجة، المقصورة الملكية - برقش، جنين الصفا، تبنة، عيون الحمام، دير ابي سعيد، خربة العيوانية، خربة الرقة، تبنة طريق زوبيا، تجمع ارخيم، السمط ومرحبا، كفرالما، جفين، الاشرفية، كفر راكب، ابو القين، بيت ايدس، صما طريق البترول، الطيبة، حي المداحل، ديرالسعنة، ابسر ابو علي، بلدة مندح، بلدة سموع، الزمال، دير السعنة طريق الكورة، بيت يافا الشارع الرئيسي، الحي الشرقي، وطريق البترول الشرقي.



وقالت إن الوقت المتوقع للانقطاع سيكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر والربع صباحاً. وبينت الشركة أن الفصل في محافظة عجلون سيشمل مناطق: ساكب، نحلة، ريمون، المجدل، دبين، برما، الجبل الاخضر، الخشيبات، الهونة، عليمون، هامتا، والحدادة ، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة السادسة صباحا ولغاية الحادية عشر والربع صباحاً .



فيما سيشمل فصل التيار الكهربائي في محافظة جرش مناطق : مخيم غزة، الكتة، عين جملا، مثلث غصن الزيتون، عين الديك، سوف البلدة بالكامل، تجمع المرج، حي البرج، فندق غصن الزيتون، تجمع المصلى، تجمع حمد الخليلي، حي المنصورة، عبين عبلين، ريف اشتفينا، مثلث اشتفينا، ومثلث عبين الاشارة الضوئية، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر والربع صباحا.

وأشارت الشركة الى أن فصل التيار سيشمل في محافظة المفرق منطقة المفرق التنموية، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الرابعة مساءً .

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