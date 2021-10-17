الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بتنظيم التجارة ومكافحة البيع العشوائي في البسطات

الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت لحم

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني يشمل طلبة المدارس الخاصة

اسعار الذهب الأحد 17/ 10/ 2021

الصحة لـ الوكيل : لا جديد بشأن مصدر الجرثومة في جرش

التعليم العالي : تسيير رحلة جوية إلى الجزائر للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم

الشرطة البيئية تكشف عن مخالفة يعاقب عليها القانون

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس أكثر دفئاً

طبيب روسي يحذر من تناول المكملات الغذائية

الأحد، 17-10-2021 08:34 ص

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك والطفيله اليوم الأحد

9202125122510876882010


الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي لغايات الصيانة عن عدة مناطق في محافظتي الطفيله والكرك اليوم الأحد، ففي محافظة الطفيلة سيفصل التيار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا عن مناطق:
 الحسا \ الجرف \ عابور \ الحرير \ مكب النفايات \ تلعة حسين .

وفي محافظة الكرك سيفصل التيار من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عن مناطق:
السماكية \ طريق القصر السماكية \ مشروع جذور كامل \ بئر السماكية \ الرشايدة \ مدرسة الرشايدة \ القصر الحي الشرقي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سوق 2

مطالبة بتنظيم التجارة ومكافحة البيع العشوائي في البسطات

طلبة7

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني يشمل طلبة المدارس الخاصة

ليلى

وفاة الأديبة الأردنية ليلى الأطرش

التعليم الإلكتروني

التعليم العالي : تسيير رحلة جوية إلى الجزائر للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم

12202025195347497442911

الشرطة البيئية تكشف عن مخالفة يعاقب عليها القانون

الصحة

الصحة لـ الوكيل : لا جديد بشأن مصدر الجرثومة في جرش

أخبار متعلقة
1020215153131296131646

الكرك: حواريات للحد من الجرائم ومبادرة لتعليم الحرف اليدوية

main_image61595a95c72d1

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء - أسماء

920218113714376789090

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

thumbs_b_c_aa1d86fe66a25901d1fd3d446edd3133

عودة التيار الكهربائي للطفيلة بعد انقطاع بسبب سقوط شجرة

c7b2bd6b-2d97-4cb9-a1d1-100329264f39

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

الطفيلة

إطلاق مبادرة السلامة للجميع في الطفيلة