فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك والطفيله اليوم الأحد

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي لغايات الصيانة عن عدة مناطق في محافظتي الطفيله والكرك اليوم الأحد، ففي محافظة الطفيلة سيفصل التيار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا عن مناطق:

الحسا \ الجرف \ عابور \ الحرير \ مكب النفايات \ تلعة حسين .



وفي محافظة الكرك سيفصل التيار من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عن مناطق:

السماكية \ طريق القصر السماكية \ مشروع جذور كامل \ بئر السماكية \ الرشايدة \ مدرسة الرشايدة \ القصر الحي الشرقي .

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