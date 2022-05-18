فصل الكهرباء عن مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء.

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وأوضحت الشركة أن فصل الكهرباء سيكون على النحو التالي:



المناطق: جامعة الطفيلة / سوق الجامعة / سكن الجامعة الزريقات ، المدة: من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 2:00 ظهرا.

سبب الفصل: صيانة شبكة ضغط متوسط.



كما أعلنت الشركة عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق أخرى في المحافظة ولفترات وأسباب مختلفة، وذلك على النحو التالي:

المناطق المتأثرة: منطقة البرنيس ،المدة: من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 1:00 ظهرا

سبب الفصل: كهرباء محطة جديدة".

