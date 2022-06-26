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فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

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الأحد، 26-06-2022 11:42 ص

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

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الوكيل الإخباري - قالت شركة توزيع الكهرباء، إنها ستعمل على فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في لواء الأغوار الجنوبية، يوم غدٍ الاثنين.

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وأضافت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالفصل هي : غور الحديثة \ غور المزرعة القرية \ آبار البوتاس \ تفريعة طريق النعام.


وأضافت أن مدة الفصل سوف تكون كما يلي: 
من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً (فصل المغذي كاملا)
من الساعة 2:00 مساءً إلى الساعة 3:00 مساءً (فصل المغذي كاملاً)
من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً (فصل تفريعة طريق النعام فقط) .


وأشارت الشركة إلى أن سبب الفصل هو أعمال صيانة على المغذي وتركيب اعمدة متوسط.

 




 

 


 

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