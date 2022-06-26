فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

الوكيل الإخباري - قالت شركة توزيع الكهرباء، إنها ستعمل على فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في لواء الأغوار الجنوبية، يوم غدٍ الاثنين.

اضافة اعلان



وأضافت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالفصل هي : غور الحديثة \ غور المزرعة القرية \ آبار البوتاس \ تفريعة طريق النعام.



وأضافت أن مدة الفصل سوف تكون كما يلي:

من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً (فصل المغذي كاملا)

من الساعة 2:00 مساءً إلى الساعة 3:00 مساءً (فصل المغذي كاملاً)

من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً (فصل تفريعة طريق النعام فقط) .



وأشارت الشركة إلى أن سبب الفصل هو أعمال صيانة على المغذي وتركيب اعمدة متوسط.



