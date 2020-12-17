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الخميس، 17-12-2020 09:53 ص

فصل تيار كهربائي غير مبرمج على آبار وادي العرب

غدا..-فصل-التيار-الكهربائي-عن-الهضبة-بالغردقة-لمدة-5-ساعات-اعتبارا-من-التاسعة-صباحا


الوكيل الإخباري - قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني إن برنامج توزيع المياه مستمر ولن يتأثر بفصل التيار الكهربائي غير المبرمج الذي طرأ على آبار وادي العرب فجر أمس الاربعاء، مشيرا الى ان الفصل قائم لحين بيان اسبابه ومعالجة المشكلة.

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وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن عددا من المناطق ستتأثر جزئيا نتيجة هذا الفصل في مدينة اربد ولواء بني عبيد ومحافظة عجلون، والتي يصادف تزويدهم بالمياه اليوم.

 

وأكد ان التواصل مع شركة الكهرباء مستمر من أجل عودة التيار الكهربائي، والحيلولة دون امتداد فترة الفصل واستئناف برنامج التوزيع كالمعتاد.


 




 

 


 

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