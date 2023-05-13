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السبت، 13-05-2023 02:04 م

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي إربد والمفرق، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان لها، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق في محافظة إربد وهي رحابا وجديتا / مثلث عرجان وزوبيا وريف برقش.

 

وبينت ان الفصل سيكون من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً، فيما ستكون مدة الفصل عن المجاورين لمدارس الأردن الوطنية من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 مساءً.


كما سيشمل الفصل مناطق في لواء الرمثا، وهي طريق الرمثا والمجاورين لتنقية الرمثا ومنطقة المحاسي وأحياء الدالية والدرادرة والمسلخ، من الساعة9:30 صباحاً ولغاية 5:30  مساءً.


وبينت الشركة أن الفصل في محافظة المفرق سيشمل مناطق عدة منها الباعج ومشرفة الباعج والرحمات، من الساعة 9 صباحا ولغاية 3:00 عصرا، فيما سيمتد في منطقة المفردات من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 مساءً.


 




 

 


 

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