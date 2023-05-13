فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي إربد والمفرق، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان لها، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق في محافظة إربد وهي رحابا وجديتا / مثلث عرجان وزوبيا وريف برقش.

وبينت ان الفصل سيكون من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً، فيما ستكون مدة الفصل عن المجاورين لمدارس الأردن الوطنية من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 مساءً.



كما سيشمل الفصل مناطق في لواء الرمثا، وهي طريق الرمثا والمجاورين لتنقية الرمثا ومنطقة المحاسي وأحياء الدالية والدرادرة والمسلخ، من الساعة9:30 صباحاً ولغاية 5:30 مساءً.



وبينت الشركة أن الفصل في محافظة المفرق سيشمل مناطق عدة منها الباعج ومشرفة الباعج والرحمات، من الساعة 9 صباحا ولغاية 3:00 عصرا، فيما سيمتد في منطقة المفردات من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 مساءً.

