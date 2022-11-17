الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 09:36 ص

فصل مبرمج للتيار الكهربائي على مدار الاسبوع في الكرك - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مشتركين في عدة مناطق بمحافظة الكرك بالتتابع على مدار الاسبوع المقبل.

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وبينت الشركة في إعلانها أن الفصل سيكون على المغذي الكهربائي الشمالي، والجنوبي ومغذي سواقة. 

وأضافت أنه اعتبارا من يوم الاحد 20/11/2022 سيتم فصل التيار عن المناطق التالية: المنشية/ اليوبيل/ ادر حي النادي/ راكين / بتير/ واد بن حماد من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصراً.

ويوم الاثنين 21/11/2022 سيتم فصل التيار عن المناطق التالية: مدين/ أجزاء من مرود/ الصرف الصحي، ، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.


ويوم الثلاثاء 22/11/2022 سيتم فصل التيار عن المناطق التالية: منطقة الدماخي/ مصنع الكربونات/ المختار، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصراً.


ويوم الخميس 24/11/2022 سيتم فصل التيار عن المناطق التالية: مركز إصلاح وتأهيل سواقة/ محطة تنقية الدرك/ بئر مياه الدرك/ معيدات البث الامن العام/ محطة مياه الدامخي / آبار مياهنا سواقة ( 6+9+10+11).


 




 

 


 

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