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الخميس، 29-02-2024 08:48 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق - اسماء

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 الوكيل الاخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، الخميس، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي على مغذي الكرك الثلاثاء المقبل (2024/3/5).

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وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيستمر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وأوضحت الشركة أن الفصل يأتي لتركيب محطة جديدة وإجراء صيانة على الشبكة، مشيرة أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: أجزاء من منطقة المرج، المدينة الحرفية، مستشفى السلام، خزان المرج ومنطقة الثلاجة.

 

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