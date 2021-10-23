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السبت، 23-10-2021 10:57 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد الأحد

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة إربد غداً الأحد لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، أن الفصل المبرمج سيشمل مناطق: خربة البرز غرب بلدة كفر جايز ويمتد من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، اضافة الى منطقة بيت راس طريق كفر جايز، خلة الرمان والتي ستكون فترة قطع التيار فيها من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

وبينت الشركة، أن الفصل سيشمل كذلك طريق بشرى/ الرمثا ، ويتوقع استمراره من العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.

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