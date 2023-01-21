فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة إربد غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل مناطق شارع البتراء وتجمع ريف الصريح وسيمتد من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساءً، فيما سيكون في مناطق بيت يافا والحي الغربي من بلدة ناطفة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً.



وبينت الشركة أن الفصل المبرمج سيشمل بلواء الرمثا مناطق: مدخل الرمثا الجنوبي وصرح الشهيد وإعمار الرمثا وحي الزهور ومنطقة جسر الرمثا وحي البركة وإشارة جابر والمجاورين لمتصرفية الرمثا وعمراوة وذنيبة، مشيرة إلى أن مدة الفصل في تلك المناطق ستكون من الساعة الثانية ظهراً وحتى الرابعة مساءً .

