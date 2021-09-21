فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً -أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي عجلون و المفرق غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج يشمل في محافظة عجلون منطقة عنجرة/ طريق ساكب بجانب المنتزه قرب مطحنة الزغول، ويتوقع استمراره من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.



وبينت أن الفصل سيشمل في محافظة المفرق منطقة الحي الغربي/ حي نوارة، و يمتد من الساعة 12 ظهراً ولغاية 4 عصراً .

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