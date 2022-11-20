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الأحد، 20-11-2022 02:06 م

فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في الكرك ومعان و الأغوار الجنوبية غداً

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في كل معان ، والكرك، والأغوار الجنوبية، يوم غدٍ الاثنين.

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وبينت الشركة، أن مدة الفصل في الغور سوف تستمر من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 3:00 عصراً، والمناطق المتأثرة هي: الصافي ، النقع ، السمار.


وفي الكرك، قالت الشركة انه سيكون الفصل من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 4:00 عصراً عن المناطق ( مدين / أجزاء من مرود / الصرف الصحي). 

 

وفي معان سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9:30 صباحاً الى الساعة 4:00 عصراً

وسوف يغطي الفصل المناطق التالية: 

سطح معان / شارع الثلاثين/ محطة المحروقات/ المناصير / المركز الثقافي/ استراحة حسام المعاني / ادارة السير والترخيص / الدوريات الخارجية/ معصرة الزيتون/ البحث الجنائي/ مدرسة الملك عبدالله للتميز / المحمدية / الهاشمية / الحسينية / مصنع مياه غدير / شركة الفجر للغاز / مشروع تدفئة المدارس / كتيبة الدرك / مديرية الأمن العام/ قيادة المنطقة الجنوبية / آبار مياه الحسينية / آبار مياه المحمدية

 




 

 


 

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