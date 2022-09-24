فصل مُبرمج للكهرباء عن 15 منطقة في الشونة الجنوبية غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الجنوبية يوم غدٍ الأحد.



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وبينت الشركة، في بيان لها، أن مدة الفصل سوف تستمر من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً.

وقالت إن المناطق المتأثرة بالفصل هي : الكرامة / جسر الملك حسين / كتيبة الحرس الثالثة / مزارع البركة / شركة السواعد الخضراء/ الدكتور محمد عفاش / كسارة أبو داري / مجمع الدوائر الحكومية/ بنك الإسكان / البنك الاسلامي / بنك القاهرة عمان / مكتب العمل / سلطة المياه / الأحوال المدنية/ الدوريات الخارجية.

ونوهت الشركة إلى أن سبب الفصل إجراء أعمال صيانة على خط الضغط المتوسط.

