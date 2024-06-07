الجمعة 07-06-2024
الوكيل الاخباري
 

إلى كم وصل سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

ضيوف الرحمن يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي قبيل أداء شعيرة الحج

مودي رئيسا لوزراء الهند لولاية ثالثة رسميا

ضبط 632 متسولا ومتسولة في الأردن خلال الشهر الماضي

الرائد عبدالله الهودي .. مبارك الترفيع

لشغل وظيفة سائق .. مدعوين للمقابلة الشخصية - أسماء

تونس والجزائر تعيدان العمل بقطار المسافرين بينهما

القيادة الوسطى الأميركية: إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة

نيوزيلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

توقعات باستقالة غانتس السبت

الجمعة، 07-06-2024 04:05 م

فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

-e1678791811239


الوكيل الإخباري - أعلنت شركات الكهرباء في محافظات إربد والكرك عن عزمهم فصل التيار الكهربائي خلال الأسبوع القادم عن مناطق لغايات الصيانة.

اضافة اعلان


حيث أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين 10 حزيران القادم عن إربد شمال الاقراض الزراعي وغرب كلية بنات إربد، وشارع راتب البطاينة، وشارع أحمد الهنداوي في حي النزهة منطقة النزهة، شارع أحمد التل، شارع أبي العتاهية، المجاورين لمجمع التوكل التجاري وذلك من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً.


وعن شارع وصفي التل قرب دوار الثقافة، شارع وصفي التل غرب حدائق الملك عبدالله من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في محافظة إربد.


وعن ساكب ، ريمون، الكته من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً في جرش.


وعن جنوب عنجرة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً في عجلون.


كما أعلنت شركة الكهرباء في الكرك عزمها فصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 11-6 من الساعة 10 صباحاً إلى السادسة مساءً.

وحددت المناطق المتضررة: منطقة العراق، الطيبة، الظاهرية، الطالبية.


ويوم الأربعاء الموافق 12-6 من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساءً وحددت المناطق المتضررة: جحرا، أم الغزلان، مجرا، الحارثية، جزء من منشية المزار الجنوبي.







 




 

 


 

إقرأ ايضا
dseqhB2WELte9KyCC2RSmoJaS5zOSJf4BEWn9Hkd

ضبط 632 متسولا ومتسولة في الأردن خلال الشهر الماضي

9CFE90F7-815D-4403-8493-26A76F26202D

لشغل وظيفة سائق .. مدعوين للمقابلة الشخصية - أسماء

١-295-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438

السفير الكويتي يهنئ الملك بعيد الجلوس

WhatsApp Image 2024-06-06 at 12.38.44 PM

الأمـن العام : هذا ما حدث بالدقيقة الـ 25 من مباراة المنتخب أمس !

WhatsApp Image 2024-06-07 at 3.17.53 AM

تبدأ الساعة الرابعة.. تعرف على مواقع فعاليات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي الجمعة

520243114217511572195

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار متعلقة
1717494147765

اربد : 898 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

1716569059401

مبادرة بعنوان" شماغ وكوفية" بالكرك

1716207497445

"الحسن الصناعية" تحتضن 90% من صادرات محافظة إربد

aba0e56b-a067-41be-b734-62ea79a2565f

بلدية اربد تحقق وفراً مالياً في الطاقة بقيمة 72 الف دينار

1715424299255

إربد: حفرية حسبة الجورة تتحوّل إلى مكرهة صحيّة

1715355038456

بلدية طبقة فحل تنفذ حملة نظافة إسنادًا لبلدية بني عبيد