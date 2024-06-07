فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركات الكهرباء في محافظات إربد والكرك عن عزمهم فصل التيار الكهربائي خلال الأسبوع القادم عن مناطق لغايات الصيانة.

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حيث أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين 10 حزيران القادم عن إربد شمال الاقراض الزراعي وغرب كلية بنات إربد، وشارع راتب البطاينة، وشارع أحمد الهنداوي في حي النزهة منطقة النزهة، شارع أحمد التل، شارع أبي العتاهية، المجاورين لمجمع التوكل التجاري وذلك من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً.



وعن شارع وصفي التل قرب دوار الثقافة، شارع وصفي التل غرب حدائق الملك عبدالله من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في محافظة إربد.



وعن ساكب ، ريمون، الكته من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً في جرش.



وعن جنوب عنجرة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً في عجلون.



كما أعلنت شركة الكهرباء في الكرك عزمها فصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 11-6 من الساعة 10 صباحاً إلى السادسة مساءً.

وحددت المناطق المتضررة: منطقة العراق، الطيبة، الظاهرية، الطالبية.



ويوم الأربعاء الموافق 12-6 من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساءً وحددت المناطق المتضررة: جحرا، أم الغزلان، مجرا، الحارثية، جزء من منشية المزار الجنوبي.

















