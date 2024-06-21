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الجمعة، 21-06-2024 02:12 م

فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركات كهرباء في محافظتي اربد والكرك عزمهم فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة لغايات الصيانة خلال الأسبوع المقبل .

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حيث أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها فصل التيار الكهربائي يوم الأحد القادم 23-6 عن النعيمة طريق الزرقاء وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ولغاية الساعة الـرابعة عصرًا في محافظة اربد.


وعن بويضة العليمات وبويضة المشاقبة، رحاب، الدغمية، تلة خليفة، حي الأميرة نور، بويضة الحوامدة، المدينة الحرفية - المفرق من الساعة التاسعة والنصف  صباحًا ولغاية الثالثة بعد الظهر في محافظة المفرق.


وعن جنوب عنجرة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ولغاية الثالثة بعد الظهر في عجلون.


كما أعلنت شركة الكهرباء في الكرك عزمها يوم الأحد القادم فصل التيار الكهربائي عن مغذي القطرانة وحددت المناطق المتضررة: أبار مياه القطرانة، البيطرية، استراحة البتراء، كازية المكروش، اسكان الإسمنت، مياه السواقة، مصنع السيراميك، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا ولغاية الـثانية  بعد الظهر.


ويوم الاثنين 24-6، نوهت شركة كهرباء اربد إلى اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن اربد شارع ضيف الله عواد وايدون حي النور، وشارع محمود عمر مريان من الساعة الثامنة  والنصف صباحا  ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في اربد.


وعن الخالدية من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الثانية بعد الظهر، وعن مزارع خاصة داخل بلدة رحبة ركاد من الساعة التاسعة والنصف ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر  في المفرق.


وعن دبين، عين جملا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ولغاية الرابعة عصرًا في جرش.


حيث أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها فصل التيار الكهربائي يوم الأحد القادم 23-6 عن النعيمة طريق الزرقاء وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ولغاية الساعة الـرابعة عصرًا في محافظة اربد.


وعن بويضة العليمات وبويضة المشاقبة، رحاب، الدغمية، تلة خليفة، حي الأميرة نور، بويضة الحوامدة، المدينة الحرفية - المفرق من الساعة التاسعة والنصف  صباحًا ولغاية الثالثة بعد الظهر في محافظة المفرق.


وعن جنوب عنجرة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ولغاية الثالثة بعد الظهر في عجلون.


كما أعلنت شركة الكهرباء في الكرك عزمها يوم الأحد القادم فصل التيار الكهربائي عن مغذي القطرانة وحددت المناطق المتضررة: أبار مياه القطرانة، البيطرية، استراحة البتراء، كازية المكروش، اسكان الإسمنت، مياه السواقة، مصنع السيراميك، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا ولغاية الـثانية  بعد الظهر.


ويوم الاثنين 24-6، نوهت شركة كهرباء اربد إلى اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن اربد شارع ضيف الله عواد وايدون حي النور، وشارع محمود عمر مريان من الساعة الثامنة  والنصف صباحا  ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في اربد.


وعن الخالدية من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الثانية بعد الظهر، وعن مزارع خاصة داخل بلدة رحبة ركاد من الساعة التاسعة والنصف ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر  في المفرق.


وعن دبين، عين جملا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ولغاية الرابعة عصرًا في جرش.

 






 




 

 


 

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