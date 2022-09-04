فعاليات تمرين الأسد المتأهب تنطلق اليوم في عمّان

الوكيل الإخباري - تنطلق الأحد، فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2022، حيث ستقام في عدة ميادين تدريبية متخصصة تابعة للقوات المسلحة الأردنية.

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مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقيم الأحد مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن فعاليات التمرين الذي يشارك فيه نخبة من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وعدد من الدول من مختلف دول العالم.



وسيعقد تمرين الأسد المتأهب خلال الفترة من 4 - 15 أيلول/سبتمبر الحالي.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة الكاسوتيك (KASOTC).

