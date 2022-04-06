فعاليات رمضانية منوعة في معان والكرك

الوكيل الإخباري - نفذت مديرية ثقافة معان، أمس الثلاثاء، وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية "رمضانيات" عددا من الأنشطة الثقافية الترفيهية والدينية التي استهدفت الأطفال والعائلات في معان.

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وقال محافظ معان رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور فراس الفاعور اليوم الأربعاء، إن الهدف من الفعاليات الرمضانية تغيير المزاج العام للمجتمع المحلي، وتوفير مساحات تفاعلية للعائلات والأطفال والشباب طيلة أيام الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات تشترك بها مديريات الثقافة والتنمية والشباب والسياحة والأوقاف وبلدية معان الكبرى، ومؤسسات المجتمع المدني في معان، وتتم عبر أنشطة متعددة تراعي العادات والقيم المجتمعية السائدة والتي تحث على عمل الخير والتمسك بالأخلاق الحميدة، وإحياء ليالي رمضان والتمتع بفضائلها.



وأضاف أن الفعاليات التي تنفذ في الحديقة النموذجية التابعة لبلدية معان، تستهدف العائلات والأطفال، وتتضمن فنون المسرح والدمى والرسم على الوجوه وفعاليات ثقافية واجتماعية ودينية وخيرية، بينما تقام فعاليات رياضية لفئة الشباب في مواقع متعددة، كما يقام بازار خيري طيلة أيام الشهر الفضيل.



وأشار مدير مديرية ثقافة معان الدكتور يوسف الشمري إلى دور المديرية في تنشيط الحراك الثقافي والترفيهي للعائلات من خلال الليالي الرمضانية والتي تضم أنشطة ثقافية ودينية هادفة، مبينا أنه يجري تنويع الأنشطة المقدمة لتكون جاذبة وذات أهداف قيمة.



وأشار رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح إلى دور البلدية في الفعاليات الرمضانية، إذ وفرت موقع الحديقة النموذجية لاستقبال العائلات والأطفال طيلة الشهر الفضيل.



وفي ذات السياق شهدت الحديقة النموذجية إقبالا كبيرا من قبل العائلات والأطفال بعد صلاة التراويح خلال الأيام الماضية، وستستمر الفعاليات الرمضانية طيلة الشهر الفضيل.



الى ذلك واصلت المراكز الشبابية في مختلف مناطق محافظة الكرك تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات المتنوعة منذ بداية شهر رمضان الفضيل بهدف ادماج وتنمية مواهب الشباب وزرع القيم الايجابية.

وقالت رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام في مديرية الشباب الدكتورة ثروت المعاقبة في بيان صحفي، ان مركز شباب الكرك نفذ بالتعاون مع مدرسة الكرك الأساسية للبنين ورشة توعوية حول السلامة المرورية بمشاركة 20 طالبا.

وتحدث الملازم علي الرواشدة من قسم السير عن مخاطر عبور الشارع من غير الأماكن المخصصة، وكيفية العبور الآمن للطريق وبيان قواعد المرور لزيادة الوعي المروري لدى أبنائنا الطلبة، ووقايتهم من الحوادث المرورية، خصوصا حوادث الدهس.



كما عقد المركز دورة حول الرعاية الوالدية بالتعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين السوريين، تضمن عدة مواضيع تختص بالتربية الحديثة.

ونظم مركز شابات راكين محاضرة بعنوان (فضائل شهر رمضان المبارك) بمشاركة 20 شابة، تحدثت فيها سماح الجعافرة حول أهمية شهر رمضان المبارك وأجر الصائم، مستعرضة فوائد الصيام على صحة الجسم بتخفيف السموم وتنظيف الجسم.



ونفذ المركز دورة حرف يدوية (تصنيع الريزن) بمشاركة 22 شابة على مدار يومين.



ونفذ مركز شابات الجدعا زيارة إلى المزار الجنوبي بمشاركة 20 شابة، حيث تم زيارة المجمع الإسلامي لقادة مؤتة الأجلاء، والمسجد ومقام الصحابيين زيد بن الحارث وجعفر بن أبي طالب.



وفي مركز شابات المزار نفذ بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن نشاطا بعنوان (حاضنات الابتكار) بمشاركة 18 شابة عبر تطبيق زووم.



وأشار فيها المحاضران إشراق الصرايرة وغازي المحادين إلى ضرورة إشراك الشباب وتوسيع مداركهم والسماح لكل من لديه فكرة جديدة مبتكرة بتنميتها وترجمتها على أرض الواقع مع تقديم الدعم المادي والمعنوي من خلال الجهات المختصة.

وقالت المعاقبة ان نشاطات المراكز الشبابية ستتواصل طيلة شهر رمضان المبارك.