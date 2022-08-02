فعاليات لمركز شابات العارضة ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

الوكيل الاخباري - انطلق في البلقاء ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 " العمل التطوعي عطاء وانتماء" معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي في مركز شابات العارضة النموذجي و بمشاركة 25 مشاركة.



ويسعى المعسكر إلى التعريف بدور الحركة الكشفية في تنمية المجتمعات والأوطان وغرس حب العمل التطوعي لدى الشباب و تجذير قيم العمل التطوعي ودعم وتبني الأعمال التطوعية الشبابية والمجتمعية الخلاقة والجديدة والأفكار الإبداعية وجعلها حيز التنفيد .

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