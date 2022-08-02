الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 02-08-2022 11:01 م

فعاليات لمركز شابات العارضة ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

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الوكيل الاخباري - انطلق في البلقاء ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 " العمل التطوعي عطاء وانتماء" معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي في مركز شابات العارضة النموذجي و بمشاركة 25 مشاركة.

ويسعى المعسكر إلى التعريف بدور الحركة الكشفية في تنمية المجتمعات والأوطان وغرس حب العمل التطوعي لدى الشباب و تجذير قيم العمل التطوعي ودعم وتبني الأعمال التطوعية الشبابية والمجتمعية الخلاقة والجديدة والأفكار الإبداعية وجعلها حيز التنفيد .

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