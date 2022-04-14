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الخميس، 14-04-2022 03:09 م

فعاليات ليالي القلعة الرمضانية تنطلق مساء الخميس

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الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الخميس في جبل القلعة بالعاصمة عمّان، فعاليات جبل القلعة الرمضانية "ليالي القلعة "، التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب.

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وتشتمل الفعاليات على عروض ترفيهية مختلفة، وموشحات دينية، وعدداً من المسرحيات الكوميدية ومسرحيات للأطفال.


ودعت وزارة السياحة والآثار المواطنين، إلى حضور فعاليات ليالي القلعة التي ستبدأ من الساعة 9 مساء إلى 1 من منتصف الليل، والإستمتاع بالأجواء الرمضانية مع العائلة، مبينة أنه سيكون دخول الأطفال لموقع إقامة الفعاليات مجانا وسيتم إستيفاء رسوم رمزية تقدر بـ3 دنانير على الشخص البالغ، شاملة العصائر الرمضانية وبعض الأطعمة الخفيفة كالذرة والبطاطا.

 




 

 


 

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