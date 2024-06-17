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الإثنين، 17-06-2024 02:15 م

فعاليات متنوعة في تلفريك عجلون خلال عطلة العيد

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الوكيل الاخباري- يشهد موقع تلفريك عجلون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية التي وضعت لزوار الموقع السياحي.

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وقال مدير منطقة عجلون التنموية عز الدين المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى ولغاية استثمار عطلة عيد الأضحى والحركة النشطة التي يشهدها الموقع إقامة العديد من الأنشطة وتجهيز مدينة لألعاب الأطفال وخيمة تراثية يمكن استخدامها من قبل الزوار للصور التذكارية وأماكن شعبية تناسب جميع الفئات في المجتمع بأسعار تشجيعية بالإضافة لكرنفال للأطفال يتضمن برامج وشخصيات كرتونية للأطفال.


وبين المومني، أن إدارة المناطق التنموية تحرص على توفير أجواء ممتعة للزوار إلى جانب الرحلات التي يقومون بها وسط الطبيعة الخلابة، مشيرا إلى أهمية الإقبال على المشاركة بمثل هذه الفعاليات التي تعد متنفسا لهم خلال العطلة.
ويشار إلى أن تلفريك عجلون يستقبل زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5.30 مساءً.

 




 

 


 

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