الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 09:32 م

فقدان طفلة في احراش جرش والامن يعثر عليها بعد بحث استمر 4 ساعات

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الوكيل الاخباري - تمكنت كوادر مديرية شرطة محافظة جرش من العثور على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات كانت تائهة بين الأحراش في منطقة الحسينيات.

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وقال مدير شرطة محافظة جرش العقيد الدكتور ناصر الدعجة انه وعلى اثر بلاغ وصل الى مديرية الشرطة بفقدان الطفلة تم التحرك على الفور من قبل مدير الشرطة ومساعده ومجموعات البحث الجنائي والأمن الوقائي وفريق جناح الآثر (k9) الى المنطقة، حيث كانت عملية البحث بالغة الصعوبة بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية والانتشار الكثيف للأشجار. 


واضاف العقيد الدعجة ان كوادر الدفاع المدني وأهالي المنطقة قاموا أيضا بالمشاركة في عملية البحث عن الطفلة المفقودة ، حيث استمرت عملية البحث لمدة 4 ساعات تقريبا الى ان تم العثور على الطفلة .

 




 

 


 

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