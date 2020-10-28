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الأربعاء، 28-10-2020 01:03 م

فلكي أردني: ترتيب الأبراج السماوية تغير

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الوكيل الإخباري - قال الفلكي عماد مجاهد ان ترتيب الابراج السماوية المعروف لدينا اليوم والمتبع حاليا في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى قد تغير، حيث أن برج الحمل يكون في البداية ثم برج الثور حتى الحوت في نهاية ترتيب البروج السماوية.

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وأضاف مجاهد، اليوم الأربعاء، إن الفلكيين القدماء لم يضعوا برج الحمل في بداية الترتيب عشوائيا، بل جاء ذلك وفقا لاعتبارات فلكية؛ اتفقوا عليها منذ القدم على أن تكون نقطة (الاعتدال الربيعي) هي نقطة البداية في تحديد مواقع الأجرام السماوية.


وأوضح أن هذه النقطة هي التي تصبح فيها الشمس عمودية تماما على خط الاستواء أثناء صعودها – الظاهري – من جنوب خط الاستواء باتجاه الشمال، وموعد ذلك هو 21 آذار من كل عام، حيث يتساوى الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية ويبدأ فصل الربيع فلكيا.


وأشار مجاهد إلى أن الفلكيين القدماء، لاحظوا أن الشمس يوم 21 آذار من كل عام تكون في برج الحمل إذا رصدوها من الأرض، لذلك وضع الفلكيون الحمل بداية ترتيب الأبراج السماوية، ثم أكملوا الترتيب بالتسلسل بحسب وجود الشمس في كل برج من البروج الاثني عشر.


 




 

 


 

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