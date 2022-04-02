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السبت، 02-04-2022 11:21 ص

فلكي أردني يؤكد: صيام الأحد هو الصحيح

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الوكيل الإخباري - أكد الفلكي الأردني عدلي الحلبي، أن بدء أول أيام شهر رمضان يوم غدٍ الاحد هو الصحيح علمياً وفلكياً.

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وأضاف الحلبي، في منشور له عبر "فيسبوك" أنه باستخدام أكبر تلسكوب في الأردن لم يتم رؤية هلال رمضان، خلال عمليات الرصد التي تمت أمس السبت، بسبب ملاصقة القمر للشمس. 


وقال الحلبي: " لا أعلم كيف تم إثبات رؤيته في باقي الدول العربية" منوهاً إلى أنه حسب معايير الرؤية العالمية ( مرصد اجرينتش معيار يالوب، ومعيار مركز الفلك الدولي و معيار مرصد جنوب افريقيا ) فان الرؤية مستحيلة في جميع البلدان الإسلامية السبت.


وأكد على أن قرار الأردن بأن يكون الاحد أول أيام رمضان هو الصحيح، مع بعض البلدان الاسلامية، منها سلطنة عمان ، المغرب ، مورتانيا ، اندونيسيا ، ماليزيا . 


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