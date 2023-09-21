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الخميس، 21-09-2023 03:47 م

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سجلت فنادق البحر الميت، خلال نهاية الأسبوع الحالي، أعلى نسب إشغال بين الفنادق في الأردن، وفقاً لجمعية الفنادق الأردنية .

وقال الناطق باسم الجمعية حسين هلالات، إن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت، خلال نهاية الاسبوع الحالي وصلت إلى 86%، وفي العاصمة عمّان 71%، وفي العقبة 80%، وفي البترا 61%. 

وأضاف هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أن حجوزات الفنادق (فئة 5 نجوم) في البحر الميت وصلت إلى 82%، العقبة 74%، عمان 70%، البترا 67%. 

ونوه إلى أن حجوزات الفنادق (فئة 4 نجوم) في عمان 80%، البحر الميت 89%،البترا 72%، العقبة 88%. 

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وقال إن اشغال فنادق (فئة 3 نجوم) في العاصمة عمان وصلت لـ 63%، البترا 45%، العقبة 79%.

 




 

 


 

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