فنون اليرموك تنظم معرض كن صديقا للبيئة

الوكيل الإخباري - أطلقت كلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة المجتمعية الاولى"كن صيدقا للبيئة" ضمن احتفالات الجامعة بعيد الاستقلال ويوم الجيش.

اضافة اعلان



وأشاد نائب رئيس الجامعة الدكتور موفق العموش خلال افتتاحه فعاليات المبادرة بمحتوى المبادرة من أعمال فنية ذات قيم جمالية عالية، تعكس بعدا جماليا وإبداعيا للمشاركين فيه، سواء أكانوا من طلبة الكلية او من طلبة المدراس وتشكيليين محليين.



ولفت العموش إلى أن فكرة المعرض القائمة على تدوير الخامات البسيطة تحاكي البيئة وتسهم في الاستغلال الأمثل للخامات البيئية في إطار ربط الفن مع الطبيعة والبيئة، وخصوصا أن هذا المعرض اشتمل على خامات بسيطة تميزت كلها بأفكار عصرية مبدعة.



وقال المشرف على المعرض والمنسق العام للمبادرة الدكتور تيسير طبيشات، إن الحياة المعاصرة شهدت تطورا تكنولوجيا كبيرا، انعكس على بعض المتغيرات في طرق الأداء والتقنيات في شتى المجالات، وعليه أصبحت الصورة حقلا خصبا لممارسة التجريب بخامات مختلفة.



وبين أنه يشارك في المعرض 40 طالبا من قسم الفنون التشكيلية في الكلية، و12 مدرسة من مدارس " تربية إربد الأولى والثانية"، بالإضافة إلى 15 فنانا من المجتمع المحلي، حيث قدم المشاركون فيه قدرة عالية على توظيف الخامات المستهلكة في البيئة الطبيعة والصناعية لبناء لوحات ثلاثية فنية.



وأشار طبيشات إلى أن أكثر ما تميز به المعرض هو ارتفاع القدرة التقنية للمشاركين في توظيف المواد المستهلكة واستنباطهم لمفردات العصر وخامات المدن وتوليف هذه العناصر بتقنية "المكس ميديا" أو ما يعرف بفن التجميع، وهو توليف أكثر من خامة في بناء العمل لأحداث موائمة بين تلك العناصر.



ونوه الى ان من مميزات المعرض الاخرى استخدام فن التشكيل بالفراغ بحيث تنوعت خامات المعرض بين المواد البلاستيكية والمعادن وأوراق الصحف والمجلات وبقايا الزجاج والأقمشة الملونة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى رقائق الأخشاب.