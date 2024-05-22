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الأربعاء، 22-05-2024 01:01 م

"فنون اليرموك" تنظم نشاطا فنيا طلابيا بعنوان اليرموك تنتخب

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الوكيل الاخباري- مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، النشاط الفني الطلابي الذي نظمتها كلية الفنون الجميلة بعنوان "اليرموك تنتخب"، في سياق استعداداتها الجامعة لانتخابات اتحاد الطلبة المقررة الثلاثاء المقبل، في مبنى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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وأشار ربابعة في حديثه للطلبة إلى أن الجامعة سخرت كل امكانياتها في سبيل إنجاح العملية الانتخابية، وتوفير مختلف الإجراءات لضمان سير العملية الديمقراطية بالطريقة المثلى، من اجل بناء الشخصية الطلابية المتكاملة الواعية لقضايا أمتها، وتعزيز الانتماء للوطن والجامعة والأمة وتمثيل الجسم الطلابي بما يحقق تطلعاته ويخدم الجامعة ومسيرتها.


وأشاد بالجهود المبذولة في إنجاح هذا النشاط، من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، والأعمال الفنية المعروضة وإبداعات طلبة الكلية التي تعد نموذجاً يحتذى به.


 من جهته أكد عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور علي الربيعات، أن هذه الفعالية الفنية جاءت في إطار حرص الكلية على تحقيق الرؤية العامة للجامعة التي تسعى إلى إنجاح انتخابات اتحاد الطلبة لهذا العام، وتشجيع الطلبة للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، بروح تنافسية شريفة، وإخراجها بصورة تليق بجامعة اليرموك.


 وأشار مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة الدكتور محمد سالم بني احمد، على دور الفن في نشر الوعي في الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية، مبينا أن إقامة هذه الفعالية الفنية يأتي تفعيلاً لدور الفن ورسالته السامية في نشر الوعي بين الطلبة وتعزيز روح الانتماء والحس الوطني من خلال الفن.


 




 

 


 

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