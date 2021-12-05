فوز البريد الأردني بالمركز الثاني بمسابقة اجمل طابع لعام 2021

الوكيل الإخباري - فاز البريد الأردني بالمرتبة الثانية بمسابقة أجمل طابع بريدي لعام 2021، والتي نظمها اتحاد البريد الأورومتوسطي.

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وبحسب بيان للبريد الأردني اليوم الأحد، حقق طابع البريد الأردني (مجوهرات الحرف الأورومتوسطية) المرتبة الثانية من أصل 22 مشاركة من الدول الأعضاء في اتحاد البريد الأورومتوسطي، لطوابع بريدية.



ويأتي الفوز في المسابقة التي أعلن عنها الاتحاد وبدأ التصويت على أعمال المشاركين فيها منذ 21 تموز الماضي ولغاية 13 تشرين الأول الماضي.



يذكر أن الأردن من الدول التي يتميز بالصناعات الحرفية التقليدية ومنها صناعة المجوهرات، والتي تعبر عن عمق الحضارات التي شهدها الأردن.