فوز العلوم والتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية ببطولة المناظرات الوطنية

الوكيل الإخباري - فازت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول والبلقاء التطبيقية بالمركز الثاني في النتائج التي أعلنتها مؤسسة ولي العهد لبطولة المناظرات الوطنية للعام الدراسي 2021-2022 التابعة لبرنامجها "أنا أشارك+"، بعد قرار لجنة التحكيم التي ضمّت مجموعة من المتخصصين والعاملين في هذا القطاع.

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وبحسب بيان لجامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الجمعة، مثل فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا كل من الطالبات (سارة طراونة وشيماء الجمل ولجين الوزني وأميرة أبو شعيرة وزينب فردوس)، وأشرف على تدريب الفريق منسق البرنامج في الجامعة عبد الكريم الهزايمة.



وسلم رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد المهندس غسان نقل، الكأس للفريق الفائز خلال الفعالية الختامية بمشاركة 72 طالباً وطالبة من 12 جامعة أردنية على مستوى المملكة.



وأشاد نقل بجهود الشباب والشابات المشاركين في الفعالية، معبرا عن سعادته بالمستوى الاحترافي الكبير الذي وصلوا له بعد تلقيهم العديد من الدورات التدريبية التابعة للبرنامج على مدار العام الدراسي.



ووفق بيان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية فإن الجامعة مثلها الطلبة رنا جمال أبو حمور، وحمزة مازن النابلسي، ووسن ناصر مسمار، وآلاء علاء الدين الجعافرة، وزين خالد المعايطة، وأحمد بسام بواعنة.



وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الطالب هو محور العملية التعليمية، مؤكدا ضرورة استثمار طاقات الشباب الجامعي نحو خدمة الوطن.



بدوره أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور عزيز الرحامنة أن العمادة تعمل بالتنسيق مع جميع كليات الجامعة وتقوم بوضع برامج موجهة للطلبة وتعزيز المناهج من خلال المشاركات والمسابقات لصقل شخصية الطالب واكسابه العلم والمعرفة.



ويوفر البرنامج جلسات تدريبية وحوارية تفاعلية تهدف إلى تعزيز مفاهيم وقيم الديمقراطية لدى المشاركين، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من الانخراط في العمل السياسي وصناعة القرار وتنمية حس المواطنة.



وبرنامج "أشارك+" نفذ في 12 جامعة أردنية بهدف تعزيز قدرات الشباب والشابات ومعرفتهم للمبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية ومهارات كسب التأييد.



وتضمنت البطولة منافسات بين طلبة الجامعات المشاركة بين مؤيد ومعارض حول مواضيع تهم الرأي العام، واعتمدت على تقديم الأدلة واستخدام أساليب الدحض والتفنيد تنفيذاً لما خضع له الطلبة من تدريبات أثناء مشاركتهم في البرنامج، وجاءت بعد تدريب الطلبة المنتسبين كافة للبرنامج في مختلف الجامعات على مهارات المناظرة، ثم تشكيل فرق من الطلبة المميزين في كل جامعة.