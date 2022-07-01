السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الجمعة، 01-07-2022 08:12 م

فوز العلوم والتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية ببطولة المناظرات الوطنية

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n


الوكيل الإخباري - فازت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول والبلقاء التطبيقية بالمركز الثاني في النتائج التي أعلنتها مؤسسة ولي العهد لبطولة المناظرات الوطنية للعام الدراسي 2021-2022 التابعة لبرنامجها "أنا أشارك+"، بعد قرار لجنة التحكيم التي ضمّت مجموعة من المتخصصين والعاملين في هذا القطاع.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لجامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الجمعة، مثل فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا كل من الطالبات (سارة طراونة وشيماء الجمل ولجين الوزني وأميرة أبو شعيرة وزينب فردوس)، وأشرف على تدريب الفريق منسق البرنامج في الجامعة عبد الكريم الهزايمة.


وسلم رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد المهندس غسان نقل، الكأس للفريق الفائز خلال الفعالية الختامية بمشاركة 72 طالباً وطالبة من 12 جامعة أردنية على مستوى المملكة.


وأشاد نقل بجهود الشباب والشابات المشاركين في الفعالية، معبرا عن سعادته بالمستوى الاحترافي الكبير الذي وصلوا له بعد تلقيهم العديد من الدورات التدريبية التابعة للبرنامج على مدار العام الدراسي.


ووفق بيان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية فإن الجامعة مثلها الطلبة رنا جمال أبو حمور، وحمزة مازن النابلسي، ووسن ناصر مسمار، وآلاء علاء الدين الجعافرة، وزين خالد المعايطة، وأحمد بسام بواعنة.


وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الطالب هو محور العملية التعليمية، مؤكدا ضرورة استثمار طاقات الشباب الجامعي نحو خدمة الوطن.


بدوره أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور عزيز الرحامنة أن العمادة تعمل بالتنسيق مع جميع كليات الجامعة وتقوم بوضع برامج موجهة للطلبة وتعزيز المناهج من خلال المشاركات والمسابقات لصقل شخصية الطالب واكسابه العلم والمعرفة.


ويوفر البرنامج جلسات تدريبية وحوارية تفاعلية تهدف إلى تعزيز مفاهيم وقيم الديمقراطية لدى المشاركين، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من الانخراط في العمل السياسي وصناعة القرار وتنمية حس المواطنة.


وبرنامج "أشارك+" نفذ في 12 جامعة أردنية بهدف تعزيز قدرات الشباب والشابات ومعرفتهم للمبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية ومهارات كسب التأييد.


وتضمنت البطولة منافسات بين طلبة الجامعات المشاركة بين مؤيد ومعارض حول مواضيع تهم الرأي العام، واعتمدت على تقديم الأدلة واستخدام أساليب الدحض والتفنيد تنفيذاً لما خضع له الطلبة من تدريبات أثناء مشاركتهم في البرنامج، وجاءت بعد تدريب الطلبة المنتسبين كافة للبرنامج في مختلف الجامعات على مهارات المناظرة، ثم تشكيل فرق من الطلبة المميزين في كل جامعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
612de2aa77351

العلوم والتكنولوجيا تحصد المركز الثاني بالبطولة الدولية للمناظرات

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق اسم عرار على أحد مدرجاتها

1655123653462

مؤسسة ولي العهد تعلن اختتام أعمال فوج مبادرة حقق السادس عشر

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

العلوم والتكنولوجيا الأولى بين الجامعات الحكومية بمؤشر البحث العلمي

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

العلوم والتكنولوجيا تنظم محاضرة عن تصميم المساقات

629c89b4f0e52

بيان ثانٍ من العلوم والتكنولوجيا عن شكاوى "التحرش"